'Hindi ako naghuhubad': Ivana Alawi answers netizen calling her a 'bold star'

MANILA, Philippines — Actress and content creator Ivana Alawi answered a social media user calling her a “bold star".

In her latest video blog entry on her YouTube channel, Ivana read and answered mean comments about her.

One of the comments Ivana read was a social media user saying she is a bold star but she denied it.

“Mahal kaya ng damit. Ang hirap kaya bumili at maglalaba pa ko. Nagpapakita lang ako ng puwet tsaka ng bra. Naka-panty at bra ako. Hindi ako naghuhubad ng panty at bra. Masaya lang ako magbikini,” Ivana said.

“Iba yung naghubad ka talaga, or nag-bold ka, or nagpakita ng tsuk. Yun ang bold star sa akin. Kung ang pagsu-swimsuit ko ay bold star, eh di bold star sa iyo,” she added.

She also answered a comment calling her ugly without makeup.

“Tingin mo pangit ako pag walang makeup? Lagi naman ako nagba-vlog na walang makeup because I love myself. Kung ito pangit sa 'yo, okay. Wala akong paki talaga. Hindi ko sinabi na maganda ako. Clinaim ko ba na maganda ako?” she said.