Maymay Entrata denies romance rumors with Donny Pangilinan

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Maymay Entrata denied rumors that she and Kapamilya actor Donny Pangilinan are playing sweet music together.

In her interview with DJ Jai Ho on ABS-CBN online show “HotSpot,” Maymay said she’s neither in a relationship with Donny nor former boyfriend Edward Barber.

"Isa ito sa assumptions ng sa gayun ay ma-clear talaga. Hindi ako in a relationship kay Donny or kay Edward man," Maymay said.

"Siguro nagsimula 'yan kay Donny dahil kasama ko siya lagi sa iWant ASAP. At doon yata may mga clip na parang nami-misunderstood nila 'yung mga galawan namin, 'yung smile namin, na akala nila nagtitinginan. Hindi ko alam talaga. Jusko day! Pero, hindi po kami ni Donny. Wala po kahit sino sa showbiz, wala," she added.

She thanked her fans for always supporting her but said that she's not dating a celebrity.

"Nagpapasalamat din ako sa lahat talaga ng mga fan na kumbaga kahit di ako nage-effort na pasayahin kayo, pinapasaya niyo ang sarili niyo. Joke, sorry. Naa-appreciate ko 'yon at natutuwa lang din naman ako. Pero para maging clear ang lahat hindi ako kay Donny. Wala pong kahit sino sa showbiz na in a relationship ako," she said.

She, however, hinted that the reason for her happiness is a non-showbiz guy.

"Nabanggit ko na naman po ito sa isang magazine na may nagpapasaya sa akin. Opo. Hanggang doon na lang. Basta wala sa showbiz," she said.