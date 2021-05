Angelica Panganiban slammed for Red Cross rant

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban found herself at the end of criticism after ranting against the Red Cross.

In her Twitter account, Angelica called out Red Cross Subic for keeping them waiting for a swab test in the parking area.

“Hello redcross subic!! Isang oras na kami sa dito sa parking area niyo. Nakaalis na din mga nakasabay namin. At inuna niyo pa yung ibang bagong dating. Okay lang naman kung palakasan :) tweet ko na lang,” Angelica wrote.

“Taray ng red cross dito sa subic. D sila namamansin,” she wrote in another post.

She also bared that once, Red Cross sent an email to her saying that she was postivie for COVID-19 but the result stated otherwise.

“Nung huling beses ako nag pa swab sa red cross, muntik akong mabaliw. Nag padala sila ng email na positive ako sa covid. Pero yung attachment result, negative ako. Ginawa nila yun sa buong olongapo guys Woman shrugging nag sorry naman sila after 12 hours,” she said.

Twitter user @fredoacejasss commented on Angelica's post, saying Angelica and her boyfriend were more influential than other people in the swab area.

“Kung palakasan lang din mas malakas ka po. Walang appointment, nag aantay sa loob ng malamig na sasakyan sa parking lot, ikaw pa pinuntahan sa sasakyan para i swab yung BF. MAS MALAKAS KA LODI AROT just saying,” he said.

Another Internet user, Dra. G, commented that Angelica should write a formal letter instead of turning to social media for her complaint.

“Huwag gamitin ang celebrity status para siraan ang isang unit na nagta-trabaho naman at nakakatulong sa madla. Kung may "palakasan", you can make a formal complaint thru letter or kausapin mo ang person in-charge there. That's how we do it,” she said.

Meanwhile, Twitter user @iammarkyy_, who seem like one of the frontliners in Red Cross Subic, commented on Angelica's rant and even posted his photo with the actress.