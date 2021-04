WATCH: Gerald Anderson joins Coast Guard's community pantry

MANILA, Philippines — Kapamilya actor and Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Gerald Anderson led the PCG’s version of community pantry in the sea in Botolan, Zambales earlier today.

In the official Facebook page of the PCG, Gerald was seen handling food packs to fishermen.

“Pagsikat ng araw, agad na pumalaot ang Philippine Coast Guard (PCG) Sub-Station Botolan, kasama si LCDR Gerald Anderson ng PCG Auxiliary (PCGA), para simulan ang 'BAYANIHAN SA KARAGATAN' sa Botolan, Zambales ngayong araw, ika-29 ng Abril 2021,” PCG wrote in the caption.

PCG said that the team handed 100 food packs that have rice, canned goods, instant noodles and coffee.

“Kahapon, ika-28 ng Abril 2021, nagtulung-tulong ang PCG team sa paghahanda ng 100 food packs na naglalaman ng tig-limang kilong bigas, tig-apat na pirasong canned goods, at tig-apat na pakete ng instant noodles. Nilagyan din nila ito ng ilang pakete ng kape panlaban sa antok sa gitna ng karagatan,” PCG said.

Gerald said he supported the PCG initiative to help the fishermen community.

“Ayon kay LCDR Anderson PCGA, nakiisa siya sa pagsisimula ng 'BAYANIHAN SA KARAGATAN' para suportahan ang masisipag na mangingisdang tumutulong sa pagpapanatili ng sapat na suplay ng pagkain sa Botolan, kahit pa sa gitna ng pandemya,” PCG wrote. — Video from PCG