'Hindi habang buhay akong manloloko': Jayzam Manabat vows to change, warns those into cheating

MANILA, Philippines — YouTube star Jayzam Manabat vowed to change following the cheating scandal with girlfriend Camille Trinidad.

In his Instagram story, Jayzam posted a black and white photo of their house with a text.

“Hindi ko hahayaang habang buhay akong manloloko,” Jayzam wrote.

The YouTube couple faced off with two women who Camille alleged that Jayzam had an affair with during yesterday’s episode of Raffy Tulfo’s “Wanted sa Radyo.”

Jayzam admitted that it was all his fault.

“Ito pong problemang to eh, ako po 'yung may pinaka may kasalanan dito at hinaharap ko naman po yung bilang lalaki po. Si Camille po talaga ang biktima dito. Humihingi po talaga ako ng pasensiya sa lahat ng nadamay, naapektuhan. At willing po akong magbago, hindi ko po hahayaang habang buhay akong maging manloloko,” he said in the show.

“At sa mga ibang kalalakihan ring nadamay rin po na-kuwestiyon ng mga girlfriend nila kung meron din po silang tinatago. Ang huling mensahe ko lang po ulit kung naiisip niyo po na gawin ‘to eh 'wag na po kasi konsensya at kamalasan po ‘yung babalik po talaga sa inyo. Kahit matagal niyo na pong tinatago lalabas at lalabas pa din talaga,” he added.

RELATED: YouTube stars Jayzam Manabat, Camille Trinidad, 2 others face off after affair allegations