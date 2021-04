COVID-19 survivor Dennis Padilla happy for Julia Barretto, Gerald Anderson relationship

MANILA, Philippines — Veteran comedian Dennis Padilla revealed that he is happy now that his daughter Julia Barretto and Gerald Anderson have come out in the open about their relationship.

In his guesting to DZRH to promote “Kung Puwede Lang: The Rantserye,” Dennis said he’s happy that Julia has someone who loves her.

"Natutuwa naman ako dahil merong nagmamahal sa anak ko. Ako naman, kung saan masaya ang anak ko, du'n ako nakasuporta. And nu'ng may mga panahon na nakapagsalita ako ng maaanghang, e, natural lang 'yun sa isang tatay. Nabigla lang ako dahil siyempre tatay ako e,” Dennis said.

Dennis added that the most important thing is that Julia is happy because she is already in the right age.

"Basta, ang importante sa akin, kung saan masaya si Julia, at saka nasa hustong edad na sila kaya hindi tayo pwedeng makialam. Kung saan siya masaya, du'n na rin ako," he said.

Meanwhile, Dennis also revealed in the same interview that he survived COVID-19 after 12 days in the hospital.

"Talagang nu'ng first, second, third day [sa hospital] kasi tinataas ko lang 'yung kamay ko. Sabi ko, ‘Lord, hindi ko alam kung ito na 'yun.’ Sabi ko lang sa Kanya, 'Sana mapagbigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, kasi maliliit pa 'yung mga anak ko. Sana, You can give me another chance for life'," he said.

He believed that his children’s prayers saved him from COVID-19.

"Ang paniwala ko, mukhang pinakamalakas na pakinggan ng Panginoon 'yung mga dasal ng mga anak ko. They were praying for their father. They were praying for my recovery. They were praying na mawala na lahat yung infection ko sa lungs."