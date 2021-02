Janine Gutierrez reveals reason behind Pilita Corrales' signature 'liyad' pose

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Janine Gutierrez revealed the reason why her grandmother Pilita Corrales always do her signature “liyad” pose when performing.

In an episode of “Hotspot,” DJ Jai Ho asked Janine why her grandmother often do the pose wherein Pilita bends backward while singing.

“Alam ko ‘yung sagot! Iyon daw ‘yung paraan para maabot niya ‘yung mataas na note. So, parang hinuhugot niya or something,” Janine said.

“Tinry ko pero parang hangin lang lumabas sa akin! Walang note!” she added.

Janine also said that she idolized her grandmother’s “timeless” talent.

“Idol ko talaga ‘yan si Mamita, pero pagdating sa talent niya, iba talaga ‘yung level niya, talagang iconic. Timeless si Mamita. Hanggang ngayon, kahit ‘yung mga bagong kanta, nakakanta niya. Talagang legend,” she said.

Janine made a solo performance last week at “ASAP Natin ‘To performing GIBBS’s “No Hearts.”

“Masaya talaga at thankful sa support ng lahat. Talaga namang sobrang surreal na makapag-solo prod sa ‘ASAP.’ Magkaka-totoo pala, ganoon ‘yung feeling ko ngayon!” she said.