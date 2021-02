Why Ogie Diaz thinks there's 'truth' behind Julia-Gerald rumored romance

Kapamilya TV host Ogie Diaz believed that Gerald Anderson and Julia Barretto are now in a relationship.

In Aiko Melendez’s YouTube channel, Aiko asked Ogie if he believed Gerald is the one Julia was saying that she’s in-love with.

“Naniniwala ka ba na ang boyfriend na tinutukoy ni Julia Barretto sa kanyang mga post ay si Gerald Anderson? Naniniwala ka bang sila ang mag-jowa?” Aiko asked Ogie.

Ogie anwered: “Ako naniniwala. Truth.”

“Sakin lang 'to, kasi pinili ko 'yung truth so sasabihin ko 'yung totoo, 'yung feeling ko. So feeling ko si Gerald at si Julia na. Kasi maraming mga pa-totoo,” he added.

Ogie gave some instances that made him believe that the two are really together.

“So feeling ko lang sa mga naglalabasan katulad ng mga kamay na balbon, hindi pinapakita kasi sa mga shot. Tapos kamay ni Julia hindi pinapakita sa, I mean pinapakita 'yung kamay pero hindi yung mukha. So parang pinag-tagpi-tagpi 'yun ng mga netizen,” he said.

Related: Julia Barretto drops clues about current boyfriend

Ogie also believed that Julia, together with her family, already visited Gerald’s Zambales resort.

“So magkasama sila palage. So feeling ko… pumunta na din 'yung pamilya ni Julia Barretto dun sa resort, sa Zambales, ni ano ni Gerald 'di ba? So naniniwala ako na sila na,” Ogie said.

Related: 'Gerald Anderson, is that you?': Julia Barretto's new post with a man intrigues netizens

Recently, eagle-eyed social media users noticed that Julia was wearing a necklace with a “G” pendant.

RELATED: G or C? Netizens debate over meaning of Julia Barretto's necklace pendant