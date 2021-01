'Bakit ako?': Non-drinker Ogie Diaz reacts to memes about gays becoming straight when drunk

MANILA, Philippines — Kapamilya TV host Ogie Diaz asked social media users why he became an example of Makati City police chief Harold Depositar's statement about gays becoming straight when they get drunk.

In his Facebook account, Ogie questioned the memes because he does not even drink.

Bakit ako ang ginagawang sampol sa “Ang bakla, pag nakainom, nagiging lalake din”? Una, kahit itanong nyo sa misis ko,... Posted by Ogie Diaz on Wednesday, January 6, 2021

"Bakit ako ang ginagawang sampol sa 'Ang bakla, pag nakainom, nagiging lalake din'?" Ogie wrote.

"Una, kahit itanong nyo sa misis ko, hindi ako umiinom ng nakalalasing na inumin. At ginawa namin ang aming limang anak nang hindi ako lasing," he added.

Ogie, however, said that he is just like a straight man when it comes to intimacy but he gets back to being gay after.

"Pero totoo sa akin yung when it comes to intimacy kineso eh para din akong straight barako. Pero after cumming to town, titikwas na naman ang mga daliri ko," he enthused.

He asked the police to just do their work at finding out what really happened to flight attendant Christine Dacera.

"Saka sa mga kapulisan natin, husayan na lang po natin ang imbestigasyon. Hanapin na lang po natin ang katotohanan at tulungan nyo na lang po ang pamilya ng biktima at mga sangkot na makamit ang hustisya sa maintrigang pagkamatay ng flight attendant," he said.

"Bumabagsak na po ang morale ng mga kapulisan dahil sa maling opinyon at baluktot na katapangan ng ilan. Dapat pag pulis ang pinag-uusapan, kasunod nang deskripsyon diyan ay proteksyon at seguridad — hindi takot at pangamba," he added.

In another post, Ogie joked that because of the Makati Police chief's statement, his daughters thought that he is straight.

"'Bakla po ako, hindi po ako pumapatol sa babae.' Syet, nubayan? Nalaman tuloy ng limang anak ko na barako pala ang tatay nila,'" he said.

"Bakla po ako, hindi po ako pumapatol sa babae." Syet, nubayan? Nalaman tuloy ng limang anak ko na barako pala ang tatay nila. Posted by Ogie Diaz on Wednesday, January 6, 2021

He also asked if the police experienced it already that's why he made the statement.

“'Kahit bakla yan, pag nakakainom yan, nagiging lalake yan.' Ay, talaga po? Nangyari na po sa inyo yan, sir?" he joked.

“Kahit bakla yan, pag nakakainom yan, nagiging lalake yan.” Ay, talaga po? Nangyari na po sa inyo yan, sir? Posted by Ogie Diaz on Tuesday, January 5, 2021

Last Tuesday, Depositar made a comment after one of the suspects and a friend of Dacera, Gregorio de Guzman, called the alleged rape on Christine as "absurd" because he is gay.

“Lalaki pa din sila... May instinct ‘yan and… you know, lalo na if you’re under the influence of intoxicating alcohol, and kung may presence of drugs pa — lalo na," Depositar said.

As reaction, netizens made memes using images of gays with wives, including Ogie, as example.

