Real-life Darna: Ogie Diaz thanks Liza Soberano anew for heroic deed

MANILA, Philippines — Kapamilya TV host Ogie Diaz credited his talent Liza Soberano for being an instrument in saving his daughter’s life after she was born premature.

In a lengthy Facebook post, the talent manager said that because of what Liza did, he sees her whenever he would look at his daughter.

“'Pag nakikita ko ang mukha ng anak kong si Meerah Khel, hindi pwedeng hindi ko maalala si Liza Soberano. Noon pa, kahit kanino, ipinagmamalaki kong nabuhay ang anak kong premature (25 weeks) — dahil kay Liza,” he wrote.

“Apat na buwang nakatira sa ospital ang anak ko at lagi, ang kailangan — pera. Gano’n nga yata talaga 'pag naoospital ka, 'di pwedeng wala kang pera or else sa case ni Meerah, baka wala na ang anak ko or bulag na siya or me problema sa kanyang immune system,” he added.

Ogie said that confinement in the neonatal intensive care unit costs nearly P30,000 per day.

“Basta. Ang bait talaga ni Lord. Never Niya akong zinero balance sa banko. Pag paubos na, may dumarating. O kung wala pang dumarating, handa na akong ibenta isa-isa ang mga naipundar kong properties, mabuhay lang ang anak ko,” he said.

“Pero hindi nga nangyari 'yon. Kasi, sa tuwing magbabayad ako sa ospital linggo-linggo ng daan-daang libo, nagkakataon namang may endorsements na pumapasok kay Liza. At doon ako sa komisyon humuhugot lagi ng pambayad ng ospital,” he added.

Meanwhile, Ogie revealed that Liza’s contract with him will expire in 2022.

“Sa totoo lang, matatapos na ang management contract ni Liza sa akin next year. I-aalok ko pa rin ang sarili ko kay Liza, dahil gano'n naman talaga sa talent management,” he said.

“Pero kung sakaling (knock on wood) hindi na mag-renew si Liza? Wa echos ‘to, ha? Sobra pa rin ang pasasalamat na bibigkasin ko kay Liza, dahil marami siyang ‘kabayanihang’ ginawa para sa akin at sa aking pamilya. Lalo na kay Meerah,” he added.

Ogie said that no matter what happens, Liza will be forever his daughter.

“Pasasalamat. Dahil ‘yun ang tama. At ‘yun ang laman ng puso ko. At lagi mong tatandaan, anak, nandito lang ako bilang pangalawang tatay mo. Love you, ‘nak!” he said.