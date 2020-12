Anthony Taberna falls victim to theft amid daughter's fight vs leukemia

MANILA, Philippines — Radio broadcaster Anthony Taberna turned emotional upon revealing that her coffee shop was robbed by his trusted employee.

In his guesting with “Magandang Buhay” yesterday, Anthony took the opportunity to share his latest problem.

“Mayroon kaming isang bagay na kanina pa namin pinag-uusapan kung pwede naming i-share dito sa 'Magandang Buhay',” Anthony said.

"Isipin mo, hirap na hirap kami. Alam mo 'yung pagpapagamot sa katulad ni Zoey, sa kanyang kondisyon, mabigat 'yon. Minsan napupuntahan niyo itong Ka Tunying's, nadiskubre namin two weeks o three weeks ago lamang na kami pala ay ninanakawan ng taong pinagkakatiwalaan namin dito sa kompanya. Eh sabi ko napakahirap naman 'yung ganu'ng sitwasyon at hindi maliit na halaga 'yung kinuha sa kompanya. Kumbaga kumita ka ng konti sa pagtitinda ng tinapay, iniipon mo 'yon tapos kukuhain lang ng ibang tao," he narrated.

The “Dos Por Dos” anchor also said that they are getting ready to file charges against his trusted employee.

"Sobrang sakit sa pakiramdam. Kaya ang sitwasyon namin ngayon 'yung tao ay inihahanda namin ang kaso sa kanya. Tinitingnan din namin ang pananagutan ng bangko. Kasi malaking halaga," he said.

Anthony admitted that the company might close if they didn’t find any solution to the problem.

"Sabi ko nga, kung hindi namin mareremedyuhan ngayon ang nangyari, masakit man, ipinagtapat ko na sa manager namin na baka ihanda natin ang sarili natin sa pagsasara ng komponya. Sobra kasing laki nu'ng nawala kaya napakahirap ng pangyayari ngayon," he said.

Early this month, Taberna also posted about crying after seeing his daughter’s head being shaved because of chemotherapy. His 12-year-old daughter Zoey was diagnosed with leukemia last year.

