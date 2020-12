April Boy wears signature cap in his wake, wife thanks Duterte for monthly support

MANILA, Philippines — April Boy Regino’s wife Madelyn Regino thanked President Rodrigo Duterte for providing financial support for the Original Pinoy Music (OPM) icon.

In her Facebook page, Madelyn said Duterte gave financial support to April Boy for his maintenance medicines monthly.

Maraming Salamat sa aming Mahal na Mahal na Pangulo Duterte na Mula Noon Hanggang Sa Huling Laban Ng Buhay Na Aking... Posted by Madelyn Regino on Sunday, November 29, 2020

“Maraming Salamat sa aming Mahal na Mahal na Pangulo Duterte na Mula Noon Hanggang Sa Huling Laban Ng Buhay Na Aking Mahal na Mahal na Asawa Idol April Boy Regino ay hindi niya ito binitawan,” she said.

“Sa hindi po nakakaalam si Tatay Digong po ang nagbibigay buwan buwan para sa maintenance ng mga gamot ni Idol, simula pa nun Mayor pa lang siya hanggang sa naging Presidente na siya,” she added.

She also thanked Sen. Bong Go and other people who paid their respects to the singer.

“Gayundin sa aming Mahal na Senator Bong Go at sa lahat ng nakiramay sa unang gabi at sa lahat ng nakikisampatiya sa fb,messenger, celpon, you tube,mga babasahin at sa ibat ibang programa sa telebisyon at radyo na binigyan siya ng tribute Maraming Salamat po,” Madelyn said.

April Boy died last Sunday due to complications from diabetes. Madelyn said that the singer also had stage 5 Chronic Kidney Disease.

In his wake, the "Jukebox Idol" wore his trademark jacket and cap instead of the traditional Barong Tagalog.

