'Nanaig na ang katutuhanan': Super Tekla on conclusion of sex abuse scandal with partner

MANILA, Philippines — Kapuso comedian Super Tekla took to his social media account to thank his supporters following the rift with live-in partner Michelle Bana-ag.

In his Facebook account, Tekla expressed his gratitude to his friends who never leave his side, especially Donita Nose.

“Salamat Panginoon SAlamat DONITA mommy ROSE AT MGA KAIBIGAN KUNG HINDI AKO INIWANAN AT HANDANG IPAGTANGGOL AKO Salamat sa lahat ng sumuporta at magtiwala hindi ko na kayo Maisa isang lahat,” Tekla wrote.

The comedian vowed to rise up from his latest challenge.

“Pipilitin kung bumangon at magsimula nanaig na ang katutuhanan wag na nating husgahan at e bash pa si Michelle at pamilya nila mas pinili ko ang forgiveness kaysa puot natapos na ang unos at pagsubok let’s forget and forgive at sa lahat ng humusga pinatawad ko na kayong lahat dahil mas ikagagaan ng kalooban ko yun," he said.

"Lets pray at pagmamahal nalng poh ang magandang tulong para maghilum ang sugat na dinulot ng pagsubok na ito God Bless us all," he added.

Raffy Tulfo earlier withdrew his support to Michelle after she refused to undergo drug test.

"Kasi next time, 'wag kayo maghamon-hamon, 'yan. Maaga pa 'yung pasko naging hamon. Naluto ka. Goodbye! Good luck sa’yo," Raffy told Michelle.

