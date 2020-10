Ivana Alawi reacts to allegedly causing breakups among 'mga mag-jowa'

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Ivana Alawi revealed that she doesn’t understand why she is now being called the “Pantasya ng Bayan.”

In the latest episode of Angelica Panganiban's ABS-CBN show “Ask Angelica,” Ivana said she’s just taking photos in her bikinis because she will go for a swim.

“Honestly hindi ko siya maintindihan kung bakit kasi hindi naman kami masyado natutuwa sa sarili ko. I am being myself tapos biglang ang dami. Nags-swimsuit lang naman ako, normal naman kasi para sa akin mag-swimsuit or mag-swimming and mag-picture in bikini,” she said.

“Nagugulat ako na parang may mga magjowa na nagbe-break dahil sa akin. May mga babae na nagme-message na parang na-appreciate nila 'yung women empowerment. Nakakatuwa lang na I am just being myself and nagugustuhan ng tao which makes me very happy. But I don’t see myself as ‘Uy gayahin niyo ako guys.’ Hindi ako ganun eh,” she added.

Ivana also answered the question if she ever wished that she had smaller breasts.

“Ako kasi hindi ko maintindihan kung malaki ba siya o maliit kasi cup B lang siya. Actually ayaw kong nagba-bra kasi lalo siyang lumalaki and lalong sinasabi na ang laki ng boobs. 'Yun ang one of the reasons why I don’t like wearing bra kasi nakakalaki siya. Gusto ko walang padding para wala na silang masabi,” she said.

She credited her mother for advising her to take care of herself first before entertaining boys.

“Dati hindi ako proud sa sarili ko. Hindi ako makapag-sexy outfits. Hindi ako confident sa sarili ko until I learned… kunyari 'yung mga ex ko kasi iniiwan ako dati. So hindi yata ako maganda, hindi yata ako sexy. Ang dami kong self-doubts kung bakit nangyayari 'yun sa akin, bakit niloloko ako,” she said.

“After no'n, sabi ng nanay ko, ‘It’s time to focus on yourself. Kailangan trabahuhin mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Everything will come after that."