Angelica Panganiban opens up about almost getting into an illicit love affair

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban revealed that she once loved a man who was already in a relationship with another woman.

In the latest episode of her new show “Ask Angelica,” she was asked if she has already fallen in love with an attached man.

“Hindi ko alam kung aamin ako or hindi eh,” Angelica said.

“Na-in love ako, na-in love kami sa isa’t isa habang in a relationship kami pareho. Dumistansya naman. Mahirap ikuwento, masyadong personal and past na 'yun. Pero nu'ng nangyari 'yun, dumistansya kami sa isa’t isa,” she assured fans.

In the same episode, Angelica also opened up how her closeness to a male friend became an issue in his relationship.

“Kasi 'yung experience ko, malapit ako sa mga guy friends ko. May isang beses na pinag-initan ako nitong girlfriend ng isa kong kaibigan dahil more than friends daw kami. Ninakawan pa ako ng cellphone nu'n ah, para lang tignan 'yung messages namin,” she claimed.

“Hindi ko na lang din pinalaki. As in sinisigaw niya sa bar 'yung pangalan naming magkaibigan, nababalitaan ko na lang. Kung alam mo 'yung totoo, siyempre maiinis ka, di ba? Napag-awayan na ako. Pero kapag alam mo naman kasi 'yung totoo na wala kang tinatago di ba, malinis 'yung kunsensya mo, hindi 'yun magma-matter dapat sa 'yo,” she enthused.

