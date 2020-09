'Di ko kaya iwan ang ABS-CBN': Angelica Panganiban reveals other networks' offers

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban revealed that she is receiving offers from other networks, but assured ABS-CBN that she will not leave her home network.

In a virtual press conference with Philstar.com and other press for her new show “Ask Angelica,” Angelica said it never came to her mind to abandon the Kapamilya network.

“Of course may mga tumawag, may mga nag-offer. Hindi siya kasi sumagi sa isip ko. Hindi pa siguro ngayon. Hindi ko puwedeng pangunahan 'yung mga mangyayari. Pero ngayon, hindi ko lang kaya na iwanan ang ABS-CBN,” she said.

“Happy ako kung nasaan ako ngayon. Hindi ko nakikita 'yung need kung bakit ako aalis,” she added.

Angelica clarified that she has nothing against other Kapamilya celebrities who are transferring to other networks because she believed that they did that to survive.

“I have nothing against naman sa mga kaibigan ko din na gustong magtrabaho sa ibang network. Iba iba eh, may mga pangangailangan tayo eh. May mga kaibigan tayo sa industriya na talagang kailangang-kailangan, so doon sila, 'di ba?” she said.

With her shows “Ask Angelica” and teleserye “Walang Hanggang Paalam,” set to premier this month, Angelica said she’s very thankful to the ABS-CBN for still giving her projects despite the franchise non-renewal.

“Ako naman I’m very thankful na hanggang ngayon may trabahong ibinibigay sa akin 'yung ABS-CBN. Dito na muna ako. Siguro kapag walang-wala na talaga, wala na kaming makain pamilya, at saka ako lilipat. Pero hangga’t meron, okay pa naman ako,” she said.

Last June, Angelica bade farewell to ABS-CBN gag show “Banana Sundae,” which ran for almost 12 years.

In her Instagram account, Angelica posted a photo of the men and women behind the comedy show.

“Halos labing dalawang taon tayo nagpapatawa at nagpapasaya ng mga tao. Sa pinaka unang pagkakataon, kanina, umiiyak tayong lahat. Masyadong masakit na makitang durog na durog tayong lahat. Sa ganitong panahon, ito ang pinaka huli nating pwedeng maramdaman. Ang mawalan tayo ng tahanan. Masakit,” Angelica wrote in the caption.

“Kasi, intensyon lang natin magpasaya, makatulong. Masakit, kasi, marami sa atin ang hindi na alam kung paano itutuloy ang buhay. Masakit kasi, magwawatakwatak na tayo. Sa mga salita na ibinabato niyo sa amin para tuluyan kaming tapak tapakan, walang sinabi yun sa sakit na nararamdaman naming lahat ngayon,” she added.

Angelica admitted that the show’s crew were sad and were hoping that they will all join together to do the show again.

“Pare parehas naming hindi alam ngayon kung paano pa kami lalaban.. kung saan pa kami kukuha ng lakas. Gusto naming isipin na pansamantala lang ‘to. Magkikita kita ulit tayo. Gusto naming lumaban para sa mga kasamahan namin sa trabaho. Gusto namin ipaglaban ang pamilya namin. Gusto na namin ng katahimikan sa mga tanong namin,” she said.

At the end of her post, she thanked all the crew and their fans for supporting the show.

“Pero kahit ganito, lalaban kami. Magtutulungan kami. Kapag nakabalik kami, sigurado akong mas malakas kami. Palagi namin tinatanong sa simula ng show ang ‘okay ba kayo jaaaan’... Ngayon naman,, kami ang hindi ‘okay’..” she said.

“Kaya naman... Hanggang sa muli na lang muna tayo mga kabanana. Salamat sa halos labing dalawang taon. Mahal na mahal ko kayo,” she added.