'Ate Shawie' asks BNT to take care of 'Mother Kween' for 'Kuya Lloyd'

MANILA, Philippines — "Megastar" Sharon Cuneta made a promise to YouTube vlogger Lloyd Cadena, who died last week due to cardiac arrest.

In her Instagram account, Sharon vowed to continue supporting Lloyd's friends, also called BNT.

According to the singer-actress, Lloyd and his friends opened her eyes about finding happiness despite struggles.

"Sa mga taong nagmulat sa aking mga mata sa kasiyahan sa gitna ng kahirapan at iba pang struggles sa buhay... all of you and Lloyd humbled me more and inspired me, and you will continue to," Sharon said.

"Salamat, BNT. Mahal ko kayo. Nawala man si Kuya Lloyd niyo, nandito pa ako para gabayan kayong lahat. Mahal ko kayo."

She also said that BNT should not forget Lloyd's mother and to take care of her for him.

"Huwag na huwag nyo kalimutan ang mga turo ng Kuya Lloyd niyo sa inyo para mapabuti at umasenso lahat ang mga buhay niyo. God bless all of you. Pakialagaan si Mother Kween mga anak. Mahigpit na yakap to her from me, at sa inyong lahat," she said.

Sharon was among the first showbiz personalities who gave her condolences to Lloyd's family. She described the internet personality as her "anak-anakan."

"Imagine my shock when on my IG feed, popped out the news about Lloyd Cadena’s unexpected passing! Lloyd was one of my ‘anak-anakans.’ Hinihintay ko pang sabihin mo sa akin Lloyd anak kung ano ang gusto mong gift ko sa ‘yo sa bagong bahay mo. Ang tagal-tagal na nahihiya ka pa rin magsabi. Di ka na tuloy nabigyan ng gift nitong ‘Inay’ mo," Sharon wrote on Instagram.

“Thank you Lloyd, sa magandang ehemplo mo sa mga kabataan at sa dami ng natulungan mo. Mamimiss ko ang pagtetextan natin. May COVID pa, di ba dapat ilalabas ko pa kayo ng BNT after tapos pala, iiwan mo kami ng maaga…Jusko nakakagulat naman. Thank you anak," she added.