'Hindi mo mayakap, mahagkan': Lani Mercado shares hardship of caring for COVID-19 patients like Bong Revilla

MANILA, Philippines — Actress Lani Mercado asked prayers for her husband Bong Revilla after the senator revealed that he tested positive for the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

In her Facebook account, the Bacoor mayor asked her followers on how she can show love and support to her embattled husband now that he is in quarantine.

Papaano mo maipapakita ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa iyong asawa na positive sa Covid-19? Hindi mo masamahan. Hindi... Posted by Lani M. Revilla on Sunday, August 9, 2020

“Papaano mo maipapakita ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa iyong asawa na positive sa Covid-19? Hindi mo masamahan. Hindi mo mayakap. Hindi mo mahagkan dahilan sa kailangang mag-14 day isolation muli," Lani said.

“Sabay nito’y hindi nakakaligtaan ng inyong lingkod ang mga responsibilidad bilang Ina ng Lungsod at bilang ina ng aking mga anak. Isama ninyo po sana sa inyong panalangin ang paggaling ni Sen. Bong Revilla at lahat ng may Covid-19. No one is spared, may katungkulan man sa bansa o wala," she added.

Despite these, Lani assured everyone that she will continue to be strong for her family and her constituents.

“Patuloy akong magiging malakas at malusog para sa ating pamilya at bayan, Papa. Palakas ka,” she said.

Bong admitted yesterday that he tested positive for the virus.

"Nakakalungkot po na balita - I am COVID-19 positive. Pero huwag po kayo mag-alala, I am okay. Sila Lani at ang mga bata ay okay rin at sa awa ng Diyos, ay negative naman lahat," Bong wrote on his Facebook account.

Nakakalungkot po na balita - I am COVID-19 positive. Pero huwag po kayo mag-alala, I am okay. Sila Lani at ang mga bata... Posted by Ramon Bong Revilla, Jr. on Sunday, August 9, 2020

In a Facebook video post this morning, the senator shared his COVID-19 ordeal.

"Nag-chichill ako. Hirap pala nito. Walang makatulong sa’yo, mag-isa ka. Pero ganun pa man, ito, lalaban po ako… Medyo inaapoy ata ako ng lagnat… hirap mag-isip. Pakiramdam ko po ngayon, para akong… Ulo kong parang napakasensitive ng balat, ng buhok kapag hinahawakan mo s’ya, mahirap ng konti, masakit ng konti. ‘Di naman ganun katindi yung pain pero you can feel na there’s something pinching," he shared.

"Dasal, I need prayers sa inyong lahat po. Mga kababayan, ipagdasal nyo po kami ng aming pamilya. Andaming mga pagsubok na pinagdadaanan. Kamamatay lang po ng tatay ko. Eto naman. Harinawa, I’m okay. Pero ang sabi nga eh, ‘If it’s your time, it’s your time.’ ‘Pag tinawag ka na ng Panginoon, time to let go… So I prayed last night, bago ako matulog kanina, sabi ko nga, ‘Lord, total surrender ako sa’yo. Pero sabi ko since kayo po bahala sa’akin, alam kong ‘di N’yo po ako pababayaan’.”

