‘Forget Flawless… Flu-less First!’

Whoa! Halos APAT NA B’WAN na palang quarantine

Ang Poet Nyo at maraming nabago na rin!

Ayoko na ng PEPPER este, nang maitim

Sa buhok ko at SALT na lang that is what I mean!

Solid white na lang kumbaga ibig sabihin!

White’s purity … and AGEING? Ngek! Eh di tanggapin!

Oy may napanood ako yes, sa Netflix din,

Ang linya, “GETTING OLD IS A GIFT!” Pwede na rin!

The word GOLD has OLD, the word SAGE has AGE! Hmmm… ayos!

But why in Tagalog it becomes nababastos?

For example, the PUTI of the hair oh my gosh!

The word has U.T.I. ngek! It becomes infectious!

But wait, not all Tagalog words about getting old

Ganyan at naglalaman ng pasabog na bad,

Katulad na lang ng UGOD… there is YOU and GOD!

Basta, ke Ingles o Tagalog eh malugod!

Kaya ako relaks lang! Chill and no complaining!

Maganda ang pagpapalaki ko sa… AKIN?

Right! At saka ano pa ba ang mahihiling?

TV show pa nga lang namin THE LONGEST RUNNING!

Ops, before I forget ngek! No pun intended yan,

Hindi pa tayo makakalimutin naman,

Tingnan nyo nga naman at Eighteen days na lamang…

Eat Bulaga na rin is AGEING at FORTY-ONE!

Yessss! Sa ATING lahat eh di CONGRATULATIONS!

Imagine naman… APAT NA DEKADA PLUS ONE!

Noong ang Eat Bulaga ay aming simulan,

Ang haba pa ng kordon ng mga microphones!

Ibang TV shows nga nun mike nagpapasahan!

Yung host na magsasalita ay tinatapatan

Kaya may ilang bibig ding tinatamaan!

Ngipin gumagalaw, labi nagpuputukan!

At ang isa pang kaibahan kahit saan,

Variety shows nun mga hosts nakatayo lang,

Pormal na pormal sa inyong mga harapan!

Eh ngayon naka-perpek shorts pa at sitting down!

Nagtutuksuhan, running, clowning, playing around!

At mapapansin mga hosts ay maramihan!

Tawag ko dito ay hosting na barangayan!

Akalaing noon Two to Five mga hosts lang!

Parang kami pa yata nag-umpisa nyan

Sapagkat TVJ tatlo agad ang bilang!

Syempre may babaing host ito’y sasamahan!

Uso noon two hosts lang at isang comedian!

Student Canteen’s Leila and Eddie plus Pepe lang,

Pasok lang si Bobbie kung gusto nya at kulang!

Nung TVJ naman dito ay mapabilang,

Pag may absent sa kanila’t paminsan-minsan!

Kaya kung producer nais na hosts konti lang,

Ang kukunin ay magka-Laughteam na comedian —

Lupito and Patsy sa Tawag ng Tanghalan!

Si Ariel ay nakatatlo yatang kandungan!

Ngunit si Pancho waring nag-iisa nga lang

Sa Magandang Tanghali plus mga comedians,

Nagbago-bago na hanggang kasalukuyan,

Ang mga variety shows ngayon parang playground!

Well, mahaba at malayo na nga inabot,

Mula noon pang mga hosts pa ay kakarampot!

Hanggang ngayong may mga host nang kumekembot!

At karamihan ay may face mask pa na suot!

Ngayon sa TV kahit hindi ka makinis,

Kahit from bed and back from work yun pa rin ang face,

Hindi Beauty Ka kundi Bituka tops the list!

Flawless saka na at mauna muna Flu-less!