ABS-CBN stars deny rumored network transfer due to pending franchise renewal

MANILA, Philippines — Kapamilya actresses Bea Alonzo and Julia Montes denied rumors that they are transferring to another TV network due to the pending ABS-CBN franchise renewal.

Bea recently called out an article saying that she, Piolo Pascual and Jericho Rosales are doing a teleserye with TV5.

In her Instagram story, Bea said the article is “fake news.”

The article stated that Kapamilya stars' contract with their home network ABS-CBN are suspended, so they are going to TV5.

To honor ABS-CBN, Bea posted "throwback" photos of her younger days auditioning to be part of an ABS-CBN show.

“These were pictures of me when I was a teenager auditioning to be part of a new show of ABS-CBN. Nakakamiss. Hindi ko maiwasang hindi bumalik sa simula. Yung mga panahong iniisip ko lang na abutin yung mga pangarap ko, suportahan ang pamilya ko. Yung mga panahong iniisip kong posible ang lahat,” she recalled.

Bea added that her life changed in an instant after making it in the Kapamilya network.

“Malaki ang pinagbago ng buhay ko dahil sa ABS-CBN. Pero alam nyo na yun. Alam nyo nang naitaguyod ko ang pamilya ko dahil sa tulong nila, at alam nyo na ring malaki ang natutunan ko sa aspeto ng pag-arte dahil sa mga taong nakatrabaho ko mula dito. Alam nyo nang lahat yun,” she shared.

“Siguro, ang hindi ninyo alam, maski ako, nagtatanong, bilang Pilipino, ano ba ang tama? Ano ba ang ikabubuti ng karamihan? Ang alam ko lang, sa halos dalawang dekada ng buhay ko, hindi ko na mabilang kung ilang tao sa paligid ko ang nabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ng maayos at makatulong sa kanilang pamilya dahil sa ABS-CBN. Kabilang ako dun,” she added.

She said that she will pray for the franchise renewal and will stay as a Kapamilya.

“Gusto kong magdasal para sa desisyong magbabago ng maraming buhay. Nawa’y gabayan tayo ng Maykapal. Kahit anong mangyari, babalik ako sa simula, kahit saan ako dalhin, ako’y isang kapamilya, nakaukit yan sa puso ko."

Like Bea, Julia will not transfer to another network, the actress' handler Mac Merla of talent management agency Cornerstone Entertainment told Inquirer Bandera in a story published last July 6.

“Buti pa sila alam nila. Ako, kausap ko lang si Julia kani-kanina lang wala kaming kaalam-alam... Wala rin kaming napag-uusapan tungkol sa paglipat ni Julia," Merla said on rumors saying that they are allegedly in talks with GMA for Julia's transfer.

Julia was set to star in the ABS-CBN action-drama series “24/7” before the lockdown. According to Merla, the project has been postponed due to the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and ABS-CBN's franchise hearing.

Cornerstone Chief Executive Officer and President Erickson Raymundo told Inquirer Bandera in an earlier interview that their talents will stay with ABS-CBN because they are treated well there.

