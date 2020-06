Stars turn emotional due to anxiety over ABS-CBN franchise renewal

MANILA, Philippines — Kapamilya celebrities tried to hold back tears and admitted to breaking down due to ABS-CBN shutdown as well as for missing their old lives that were put into hold due to novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

In a virtual press conference of her show “Paano Kita Mapapasalamatan,” Judy Ann Santos said she misses the real taping setup, most expecially her friends, cast and crew.

“Alam mo siguro 'yung mga kaibigan namin, 'yung makapagpasalamat talaga sa kanila. Alam mo 'yung realization na pag natapos talaga lahat ng ito at pwede ko nang yakapin ang mga mahal ko sa buhay, every single time na makikita ko sila, yayakapin ko at magpapasalamat ako ng bonggang bongga kasi hindi mo na talaga alam ang mangyayari sa kinabukasan,” she said while wiping tears.

“I miss my friends, I miss my team, I miss everyone. Namimiss kong makipag-interact sa actual set. Namimiss kong tumawa, namimiss kong magpa-Starbucks para sa lahat. 'Yung 'pag gusto mong maging happy ang ibang tao, magpapabili ako ng pagkain, gusto kong binubusog ang team ko,” she added.

In a separate media teleconference with Philstar.com and other press, “Love Thy Woman” actresses also became emotional.

“I feel grateful because I'm alive, my family's together, I breathe fresh air. I feel grateful na nakakain kami, walang nagkakasakit sa'min. I thank the Lord,” Ruffa Gutierrez said.

“First time na nagbreak down ako nu'ng nag-shutdown ang ABS - bilib na bilib ako sa lahat ng mga taga-ABS,” she added.

“Kahit anong tests lahat malalampasan,” Zsa Zsa Padilla positively said.

Sunshine Cruz, on the other hand, said that she realized that she’s blessed because her loved ones are all safe despite the pandemic.

“Blessed ako kasi lahat ng mahal sa buhay ko, very healthy. At tama, nakakain kami sa oras ng mga anak ko... Ngayon ko na-realize ang mga mahahaling sapatos, bag, 'di mahalaga. Ngayon ko naramadaman na mahal ako ng pamilya ko. Ang dami lang talagang ipagpasamalamat. Dapat lang maging thankful ka, small or big blessings man ang dumating."

Yam Concepcion also broke into tears, saying: “Honestly, I'm a little lost.”

“'Di ba sa movies lang ito nangyayari? But thankful ako na buhay ako, na healthy ang family ko at may communication pa rin. Walang trabaho ng three months but very appreciative ang pamilya satin,” a teary-eyed Eula Valdez said.

