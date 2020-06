'Humanda ka': Sharon Cuneta tells columnist who allegedly called KC Concepcion 'sex maniac'

MANILA, Philippines — Social media users urged "Megastar" Sharon Cuneta to sue director and columnist Ronald Carballo even if the latter already apologized to her.

Sharon recently called out her former friend Ronald after the columnist posted a blind item about a certain mother and daughter who had many men in their lives. The "eldest" and "original" daughter, according to Ronald, is now a "certified sex maniac."

Just a “sample” of how low a former friend has gone, whose chance at a showbiz writing career was given to him by Viva Films during my first movie; who became close to me because of his humility and gratefulness; who was welcomed by even my Mommy and treated with love &kindness - pic.twitter.com/uFofpSTrA8 — Sharon Cuneta (@sharon_cuneta12) June 21, 2020

“Just a ‘sample’ of how low a former friend has gone, whose chance at a showbiz writing career was given to him by Viva Films during my first movie; who became close to me because of his humility and gratefulness; who was welcomed by even my Mommy and treated with love &kindness,” Sharon posted the screen capture of Ronald’s blind item on Twitter and Instagram.

According to the award-winning singer-actress, the columnist "was sadly swallowed by the showbiz system when he finaly experienced money and men because of his perceived 'influence,' which I assume nagkaroon siya dahil sa alam ng tao na close kaming magkaibigan, therefore naging parang “authority” siya sa buhay ko as in pag all things about me, siya ang tatanungin."

She believes the columnist has been trying to destroy her and her family for years.

"Feeling ko kaya siya galit, kasi nung nawala ako sa kanya dahil nga bumaligtad ang ugali niya at natuto nang manggamit, manloko at manira ng kapwa, nawalan na siya ng kredibilidad," she said.

"Sa nagdaang napakaraming taon, sinisiraan niya ako. Wala na pala akong saysay sa paningin niya pero ako ng ako ang sinusulat niya! I think hindi lang masama ang ugali nito. I think he needs professional help. Kahihiyan ng bading nation ang pinagsasabi at lalo na ang mga pinaggagawa nitong taong ito. Di ko nga alam kung obsessed sa akin o possesed!"

She said she cannot anymore tolerate what the columnist did, especially, for insulting her family and KC.

"Napakaitim ng budhi mo. WALA KANG UTANG NA LOOB. Di ko ugaling manumbat. Pero di mo ba naisip na kung di ka lang sana nagbago at close tayo mula noon hanggang ngayon, kung gano na sana UMASENSO AT GUMANDA ANG BUHAY MO? Humanda ka. Binaboy mo kami ng mga anak ko. Lalo ang panganay ko. IBANG USAPAN NA ITO. KAHIT MAUBOS LAHAT NG IPON KO... basta HUMANDA KA..."

Ronald, however, apologized to Sharon after the actress called him out on social media.

“PATAWAD, SHAWIE. Linggo ng gabi. Ayoko nang paabutin pa ng isang susunod na umaga pa uli, na masamang-masama ang loob sa akin ng kaibigang SHARON CUNETA. Habang ako’y di makatulog, nasasaktan din at puno ng pag-aalala sa idinulot kong sakit sa kanyang kalooban. Nagkamali ako. Buong pagpapakumbaba, gusto kong humingi ng tawad kay Sharon; sa kanyang buong pamilya; sa kanyang mga tagahanga at sa lahat ng tulad kong nagmamahal sa kanya,” Ronald wrote.

Sharon shared the screen capture of Ronald’s apology on her Instagram account but the post did not include a caption.

Twitter users urged Sharon to sue Ronald to make him accountable despite issuing an apology.

“HUMINGI SYA NG PUBLIC APOLOGY OR PABULAANAN NYA LHAT NG INAKUSA NYA SA BUONG PAMILYA NYO SPECIALLY KAY KACE & YOU! Di sya mbibigyan ng aral kung patatawarin, mrami pang artista ang yuyurakan nya, like Regine niyurakan nya rin pgkatao! GIVE & TEACH HIM A LESSON!” a Twitter user said.

“That’s a proof from him na kayo po talaga yung sa blind item niya. Ituloy nyo po ang kaso. Para sa lahat na mga taong nasaktan niya na nagmamahal sa inyo. Make him an example para sa lahat na mambabastos sa inyo in the future,” another user commented.

“Pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng hindi harapin ang batas. Wag nateng hayaang maulit o pamarisan pa ng iba ang ginawa nya,” commented by another user.

RELATED: Gabby, Kiko: KC Concepcion shares love, life lessons from first two men in her life

WATCH: Sharon Cuneta reacts to rumors linking KC Concepcion to apl.de.ap