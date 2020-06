BB Gandanghari bares 'untold story' behind Rustom Padilla, Carmina Villaroel split

MANILA, Philippines — Model BB Gandanghari opened up on the relationship Rustom Padilla had with Carmina Villaroel.

In BB's YouTube channel, BB said Rustom loved Carmina and their breakup was the saddest part of Rustom’s life.

“Marami ang nagtatanong, minahal ko raw ba talaga si Carmina? Honestly and true, oo. Ang pinakamasakit na nangyari kay Rustom, nung dumating sa panahon na kailangan na silang maghiwalay. It’s the fact na they thought they found the right love, para kay Rustom,” BB said.

"Pero hindi na rin niya ipinaglaban kasi, at that time, binibigyan nila ng pagkakataon ang sarili nila na mag-isip. Napakabait ng Diyos, I hope si Carmina, ganito rin ang pakiramdam. I don’t wanna be selfish about it, pero itinuturing kong blessing si Carmina sa buhay ni Rustom."

BB said Rustom dreamt of a happy family with Carmina but Carmina understands what Rustom really wanted.

"Ano ba ang pangarap ni Rustom? Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mabuting asawa, magkaroon ng mga anak, maging mabuting asawa, maging mabuting provider,” BB said.

"Yun ang pangarap ni Rustom. And Rustom thought na si Carmina din yung babae para sa kanya to fulfill that dream, pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga natutuklas mo kung ano ba yung katotohanan sa kaibuturan ng puso mo."

BB also said that if Rustom is here again, he will court Carmina again.

"Rustom may be right, he may be happy with Carmina, but he wasn’t happy with himself. That’s the problem. Doon nag-umpisa na bakit kasama na niya 'yung babaeng… kasi 'yung pagmamahal, walang question,” BB said.

"Kung ako magiging lalake ulit, babalik, siya pa rin liligawan. Hindi ko naman naiisip noon na bilang Rustom, magpapatawag ako na BB after 21 years or 31 years? I really don’t know. Sabi ko nga, it may be the right love, but hindi lang wrong time, but wrong body."

BB also admitted that a part of Rustom died when they decided to separate.

"Dumating sa punto na nagdesisyon si Carmina to move on. Isa sa mga pinakamasakit na panahon, you can just imagine, isang tao na pinaka-importante sa iyo, nagpapaalam. So Rustom was really devastated, pero hindi na siya nag-disagree. It was a very amicable separation, walang sigawan, walang sumbatan, pero pinakamasakit,” BB said.

"Did it kill Rustom? A part of him died. Definitely kung pag-uusapan yung dreams, kung pag-uusapan ni Rustom, yun yung kabuuan, yun ang Carmina. Definitely after the separation, hindi ko alam kung ano nangyayari noon. Hindi ko na alam how to move on, pero, at that time, wala naman choice, but to move on. Wala naman choice, but to overcome, so gaano man kasakit, na-overcome."

Rustom and Carmina separated in 1997 after three years of marriage. — Video from YouTube/BB. Gandanghari

RELATED: 'Bobita ka': BB Gandanghari slams Vice Ganda for statements from over 10 years ago