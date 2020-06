‘New normaI is no porma’

Aba at Three Months na palang naka-quarantine

Ang Poet N’yo at buhok ko’y wala nang itim!

Nag-iba na nga rin ang ilang dating routine

At sa aking paningin pati pamahiin!

(To the tune of In My Life by the Beatles)

Pag may birthday merong pansit

For long life but now have changed

Nang Covid Nineteen um-enter

Naiba na ang for long life natin

Nang humaba pa sa earth ang inyong moments

Dapat may face mask ‘tsaka alcohol

Wash your hands always to kill the organisms

For long life follow protocol

But of all our friends and others

There is someone sira ulo

Always outside nung quarantine

Sa labas pa rin kahit curfew

‘Di raw sya natatakot na ma-infection

At nakaron na raw sya before

Kung pwede let’s all stop and think about him

In this life… he is no more!

(To the tune of Leron Leron Sinta)

Dati pag sinabing

Stay safe alam nyo na

Dapat ang babae

Ay merong bisita

Sa panahon ngayon

Stay safe na ay iba

Ngayo’y bawal muna

Ang mga bisita!

Dahil Covid Nineteen

Ay nabago na rin

Mga maseselan

Na “private parts” natin

The mouth na and our hands

Na pag-iingatan

Palaging tatakpan

Laging huhugasan!

Kailan kaya problemang ito mag-e-ending?

Mga adik sa travel na ay dumadaing!

“We will travel WITH a vengeance!” a friend was saying,

Sagot ko naman, “Para sure, With a Face Mask Din!”

Pero tanong: Saan ka naman magla-landing?

It’s true, weather ‘di na importanteng alamin,

Basta ba 36 ka or below that’s the thing

Ngek! May barcode na tao? Sa noo babarilin!

At sa mga ngayong buwan pa rin ang wedding,

Last Sunday’s column nalimutan kong sabihin

Na kaya raw month of June many are marrying

Ay para raw may Junior agad na dumating!

(To the tune of Sa May Bahay)

Sa bahay lang

Pekto palagi

Naka-face mask

Hangga’t maari

Ayaw nga nya’t

OA ang wari

Pagkat s’ya lang daw kasi ay bagong tuli!

(Chorus)

Ang sanhi po

Ba’t atrasado

Kung kailan pa gurang si Pekto

Syota raw nya ang merong gusto

Pagkat kasal na nila sa isang linggo!

Say ni Pekto

Pwede ngang hindi

Kung sya nga lang

Wala nang tuli

Safe pa nga ‘to

Sa kanyang wari

Pagkat naka-shield at face mask pa si Pedro!

(Chorus)

Yan ang kwento

Nitong si Pekto

At syota nya’t

Si little Pedro

Maliwanag

Under ang loko

Asahang sa kasal nakapalda ito!

Naapektoha’y marami ng Covid Nineteen —

Hindi lang superstition nang ito’y dumating,

Pati nga Circumcision na-postpone, nabitin!

Kung kaya stay safe pa rin ang maraming foreskin!

Marami ang sa Life mag-iiba ang meaning …

Yun bang Pagagaangin if you know what I mean!

Yun bang magbabalik tayo sa simple living!

New Normal is No Porma ang ibig sabihin!

Mababawasan ang mga nananalamin,

Madadagdagan ang mga nananalangin!

‘Di na magwawaldas sa mga mamahalin,

Kung ano ang meron ka yun na mamahalin!

Sa mga brand names ‘di na gaanong titingin!

Malamang sila pa ang masa bababain!

Bibigyang halaga na lamang ay Pagkain!

Buti na lang at may “Eat” ang palabas namin!

Ehem, sa simpleng buhay part pa rin Traveling …

Sa aking palagay yan lang dapat tanggapin,

Likas yan sa tao ang proof nyan nung quarantine —

Kahit bawal lumabas lumalayas pa rin!

Dahil sa matinding pagsubok na dumating,

‘Di na mapamahiin kundi mahiyain

Na ang marami sa atin kung mapapansin …

Ano Pang Mukha Maipapakita Natin?