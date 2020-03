Willie Revillame to donate P1M to COVID-19 medical front-liners

MANILA, Philippines — TV host Willie Revillame will donate P1 million to the front liners in the country’s fight against the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

In a video posted online, the “Wowowin” host said he admires all of the country's health workers who are fighting against the viral outbreak.

“Ito pong ginagawa ko ngayon at ng 'Wowowin' para sa frontliners kasi sila po ngayon ‘yung nagsisilbi sa atin e, lalong lalo na ‘yung nurses, caregivers at ‘yung mga nagbubuwis ng buhay na mga doctor,” he said.

“Hindi ho ganoon kadali ang ginagawa nila para lang ho tulungan ang ating mga kababayan na dumadaan po sa pagsubok na ito, na coronavirus na ito. Sama-sama ho tayo rito, tulong-tulong. Hindi po kami titigil. Ako, hindi ako titigil po ng pagtulong,” he added.

Willie also reminded the public to obey the government’s enhanced community quarantine directive for their own safety.

“Sumunod ho tayong lahat sa gusto ng pamahalaan. Kasi alam niyo ho, totoo yung sinasabi niyo, ang hirap ng buhay na walang makain. Sa nakikita ko naman po, gumagawa ng paraan ang ating gobyerno, ang mga namumuno,” he said.

“Ito po yung panahon na tayo’y dapat magsama-sama talaga. Makinig po tayo, sumunod po tayo. Maaaring nagugutom nga kayo, gumawa tayo ng paraan. Meron naman pong ginagawa ang gobyerno natin at lahat nagtutulong-tulong,” he added.