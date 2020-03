‘Droplets Landing On You!’

Habang nananamantala lahat sa “Tala”

Whoa! Year Twenty-Twenty lalo ka pang lumala!

Mukhang ang pasok mo ay nakakabahala!

First, si Kobe nawala! Then, COVID nagwala!

‘Tapos buong NBA na bumulagta!

At corona naging univirusal na nga!

Pinagbawal tuloy audience sa Eat Bulaga!

At pagtagal pati hosts staycation bigla!

Dapat kasi wala munang gagala-gala!

HQ… House Quarantine nganganga’t tutulala!

Sa ilalim ng… araw… sasayaw sa “Tala”

O manuod ng lumaseryeng mga dula!

Why not “lockdown” tinawag nila ‘wag magtaka

Pagkat katunog down on luck… malas talaga!

Stay with your family muna… bonding kumbaga,

Lahat muna ngayon ay mga Kapamilya!

Ngek! He, he, he… yan ang funny-demic talaga!

Ngunit sa totoo tao ay nag-iiba

At sa pagkakataong ganito rin pala,

Meron ding “kindness virus” na nakakahawa!

Online nga Misa kaya Misa sa Sala!

Tila nadagdagan pa nais na magsimba!

Spiritual communion na bago sa tenga

Is in the house ‘tsaka flying kiss be with you pa!

Online in the Philippines baga pati Yoga!

You gather in one place pasok din pati Zumba!

Food deliveries talamak sa buong EDSA

Kaya riding in tandem ‘di na mapupuna!

Waring napagod mundo sa pag-aalala

Dito sa bagong virus na hugis korona

Ngunit dito lahat ng lahi nagkaisa –

Tumalima lahat sa mga paalala!

Pag natatakot sumusunod naman pala!

Naging alcoholic nga ang lahat kumbaga!

Kulang na lang maligo sa alcohol sila

Nang hindi mahawa’t makahawa sa iba!

Isiping Good Manners and Right Conduct hindi pa

Muli sa ating Kamara naipapasa,

Eto na nga’t mga Pinoy na’y nagpauna –

Wash your hands always and cover your mouth na sila!

Syempre pa sa kalagitnaan ng problema

Ay hindi maiwasang may magpatawa,

Kesyo dati raw pagbahing mo may “Bless you!” ka

Pero ngayon ay “Bwisit ka!” sabay layo na!

Dati nga mga Germans “Gesundheit!” ang sigaw nila

Sa tuwing may babahing na marinig sila!

Kung bakit may “Bless you!” pag nag-sneeze alam nyo ba?

Kasi isang bahing… ang ngalan nya ano pa?!

Ops, ops, ops yung mga masyadong seryo… kalma!

Ito lamang ay isang pagpapaalala

At baka sa pagdarasal kayo’y kulang na!

Mas kasalanan sumimangot alam nyo ba?!

Basta mag-ingat, ‘wag matakot, manalig ka

Sa koronang tinik at korona ni Maria!

Isang pangsagip sa ating pagkakasala!

Isa’y simbolo ng liwanag ng pag-asa!

Marami nang nabago’t maraming nag-iba

At may naidulot din daw ibang maganda –

Bukod sa mag-anak mas nagkasama-sama,

Matipid at walang magba-viaje na muna!

Naisip ba nyong buong mundo ay pipila

Sa pagbili ng face mask, alcohol, iba pa?

At may nag-upakan pa doon sa Australia

Dahil sa toilet paper ngek! Toilet humor ba!

Masyado naman yata yang nakakatawa!

Isa bang effect yan ng virus na corona?

Ang magkaroon ng matinding diarrhea

Kaya ang toilet paper ay dose-dosena?!

Sakit pa ng Pinoy panic buying pa pala,

Nagagalit pa’t marami raw silang pera!

Siste eh paano naman yung walang kwarta?

Eh di puro panic lang… no buying lang sila!

Basta be wary but be happy lahat tayo!

Ibalik nating muli yung nasa estribo

Ng jeepney nakasulat – Distancia Amigo!

Mahalagang iwasan: Droplets Landing On You!