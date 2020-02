Ethel Booba, Ogie Diaz blast Mocha Uson over ABS-CBN franchise issue

MANILA, Philippines — Comedian Ethel Booba took a swipe at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Deputy Administrator Mocha Uson after the former sexy actress said the Senate was spending people’s money to oligarchs.

“Ganito inaaksaya ng Senado ang pera ng bayan para lang mapagtanggol ang mga oligarch. Alam naman natin na walang saysay ang hearing dahil dapat mauna ang House. Sipsip to the max na ang mga kakampi ng oligarch,” Mocha wrote in her Twitter account.

Ethel shared Mocha’s tweet, saying that there are more public funds wasted on her salary as a government employee.

“Cyst mas malaki ang naaksayang pera ng bayan sa pasweldo sayo sa pagtatanggol mo sa mga politiko,” she said. "Alam naman natin na di yun ang job description mo. Sipsip to the max. Charot!”

Recently, talent manager Ogie Diaz also took a jab at Mocha for saying that ABS-CBN should stick to the facts.

“Sa madaling salita relaks lang ABSCBN wag niyo daanin sa drama, hindi yan teleserye. Doon tayo sa facts. Sagutin niyo ang mga akusasyon sa inyo sa tamang forum, sa korte at tama na victim card. Pls lang #YesToABSCBNShutDown,” Mocha wrote on her Twitter account.

In his Twitter account, Ogie shared the tweet of Mocha with a comment: “‘Doon tayo sa facts.’ Sa yo galing talaga ang salitang ‘facts,’ teh?”

In another tweet, Ogie suggested that Mocha should release the number of overseas Filipino workers that she helped instead.

“Ateng, mas bongga ka kung ire-release mo yung bilang at kung ano ang naitulong mo sa mga ofw since owwa admin ka,” he wrote.