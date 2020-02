Celebrities slam 'Pusong Bato' over ABS-CBN franchise issue

MANILA, Philippines — Celebrities lambasted Senator Bato dela Rosa after he said that he will “live and die” for President Rodrigo Duterte after he compared the 11,000 employees of ABS-CBN who might lose their jobs to the welfare of the nation.

“Anyway, regardless kung ilan 'yun, what’s 11,000 compared to the whole Filipino nation na matagal nang sinamantalahan ng isang kumpanya kung talagang ma-prove 'yan sa hearing na pinagsamantalahan ang sambayanang Pilipino. What’s 11,000 compared to the whole Filipino nation?” Bato said.

Bato said that he will vote according to Duterte's stance when it comes to the ABS-CBN franchise renewal issue.

"As I said, I will live and die with President Duterte. I will sink and swim with him,” he said.

Radio jockey DJ Chacha suggested that Bato should resign as a senator and apply as Duterte’s bodyguard instead.

“I suggest mag-resign na dapat si Senator Bato sa pagiging senador at mag-apply na Bodyguard ng Presidente tutal naman ang loyalty niya ay sa Pangulo at hindi sa taong bayan,” she wrote on her Twitter account.

Actress Agot Isidro, on her Twitter account, reminded the senator that the loyalty of a public official is for the people first.

“Sir, allegiance to country first! Dapat di kayo nag-senador kung biased kayo. Nakakapanlumo. Paano na, Pilipinas. Tayo-tayo lang ito,” she wrote.

Singer Zsa Zsa Padilla turned emotional as she posted her sympathy for the 11,000 Kapamiya workers.

“Paano naman po ang pamilya ng bawa’t isa sa 11,000? Kay dami pong sinusuportahan, pinapaaral, tinutulungan ng 11,000. May maipapalit po bang hanap buhay para sa lahat? Parang hindi naman ganun kadali humanap ng trabaho para sa lahat ng mawawalan ng hanap buhay. Nakakalungkot,” she wrote.

“Sa tutoo lang, naiiyak ako sa mga naririnig kong salita. Bakit naman ganyan? Napakasakit naman. Hindi biro na mawalan ng hanap buhay. Hindi mo dapat ito gustuhin para sa kapwa mo at sabihin na ikabubuti ito ng pangkalahatan. May maibibigay bang kapalit na trabaho? Paano na?” she added.

Comedian K Brosas, meanwhile, posted an edited version of the song lyrics, “Pusong Bato.”

"Sing along time .. Di mo alam dahil dito Daming di makakain Di rin makakatulog Dahil gusto mong saraduhin Kung ako'y muling boboto Sana'y di maging katulad mo.. Tulad mo na May pusong... BATO!” she wrote on her Twitter account.