'Ang bastos naman': Joshua Garcia refutes Julia Barretto's statement on having closure

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Joshua Garcia does not agree with ex-girlfriend Julia Barretto’s opinion that “not having a closure is a closure.”

In a recent interview with Boy Abunda in “Tonight With Boy Abunda,” the veteran host asked Joshua if he agreed with Julia’s statement.

“Hindi, hindi closure yon. Importante sa relasyon 'yung closure kasi kumbaga doon maiintindihan ng isa't isa na 'yon na 'yon, do'n na 'yung end,” Joshua said.

“Dapat may malinaw na usapan para pagdating ng panahon, walang sisihan na mangyari. Halimbawa, kunyari nagkabiruan, kasi normal naman 'yon sa magbabarkada, pagsamasama na parang 'ito nang-iwan e,' 'yung mga gano'n. Alam namin sa isat-isa na walang may kasalanan, gano'n,” he added.

Joshua said he finds it rude to not give closure to the person you once loved.

“Tsaka parang ang bastos naman no'n sa karelasyon mo na hindi mo ibigay 'yung closure eh minahal mo din naman 'yon, 'di ba?” he pointed out.

Joshua and Julia are part of the zombie movie “Block Z” under Star Cinema. The movie, directed by Mikhail Red and also starring McCoy de Leon, Ina Raymundo, Dimples Romana, Maris Racal and Ian de Leon, is now showing in theaters nationwide.