'Karma is digital': Ai-Ai delas Alas on former 'yaya' nabbed for stealing

MANILA, Philippines — Kapuso actress Ai-Ai delas Alas warned the public about her mother’s former caregiver after she was notified by authorities of the "yaya's" capture.

In her Instagram account, the comedian posted the photo of the handcuffed caregiver, saying in the caption that “karma is digital.”

“Hindi talaga natutulog ang DYOS .. atsaka KARMA IS DIGITAL .. etong yaya namin na to na ninakawan nanay ko dati at ako e napakawalan ng fiscal na nag handle ng kaso namin. nalungkot ako ...pero sabi ko sa sarili ko nakalusot ka saken pero sa mata ng DYOS hindi ka makakalusot at ayan na nga nahuli sya ngayun kasi may ninakawan na naman,” Ai-Ai wrote.

“Lahat ng gawain masama HINDI NAGWAWAGI . Baka sakaling makalusot na naman wag nyo tatanggapin ang babaeng ito sa bahay nyo,” she added.

Last April, Ai-Ai posted the photo of the caregiver in her Instagram account to warn the public to be vigilant.

“MAG INGAT KAYO SA MAGNANAKAW NA BABAENG TO. Naging caregiver ito ng nanay ko and nagnakaw sa nanay ko ng alahas at pera ngayun.. and inimbistagahan ngayun ng pulis may kaso na din pala sya dati na nag nakaw sa kapitbahay namin at lumipat ng ibang agency,” she wrote.