Robin Padilla defends Cesar Montano over controversial Russia trip with Duterte

MANILA, Philippines — Actor Cesar Montano has denied accusations that government money was spent for him and other celebrities for the recent five-day state visit of President Rodrigo Duterte to Russia.

Speaking before thousands of overseas Filipino workers in Moscow, Cesar said they joined the trip to entertain Filipinos in Russia.

“Wala po kaming bayad, hindi po kami binayaran ng gobyerno. Kusang loob po kaming pumunta dito para mapaligaya kayo,” Cesar said.

Meanwhile, actor Robin Padilla has slammed critics of the celebrities who joined Duterte's Russia trip.

In a video posted on Phillip Salvador’s Facebook account, Robin defended Cesar, Phillip and Moymoy who were seen in different photos in Russia on social media.

“Kailangan kong ipagtanggol 'yung mga kaibigan ko. Nagbabasa ako kanina, may mga nakikita ako diyan, binabanatan niyo si Kuya Ipe, si Cesar Montano at si Moymoy, bakit sila nasa Russia,” Robin said.

“At kung sasabihin ng mga bumabatikos na ito na 'yung mga kaibigan ay binili, nilibre ng pamasahe, hindi po totoo ‘yan. Kami ang bumibili ng pamasahe po namin. Ang mga hotel namin, ang nagbabayad niyan, kami,” he added.

“Mukha ba kaming walang pera?” he continued. “May pera po kami at ‘yung perang ‘yan ay gift sa amin ‘yan ng mga taong sumusuporta sa amin.”

He also challenged the critics to prove if they are paying the right taxes.

“'Yung mga bumabatikos, kayo ba nagbabayad ng tax?” Padilla asked. “Bago niyo tirahin si Kuya Ipe, bago niyo tirahin si Cesar, bago niyo tirahin si Moymoy at ibang artista, maglabasan nga tayo kung magkano ibinabayad natin sa tax? Hinahamon ko kayo,” he said. — Video from Facebook/News5