Lolit Solis calls out Alex Gonzaga for allegedly snubbing Ken Chan, Rita Daniela; Alex reacts

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Lolit Solis lambasted Kapamilya actress Alex Gonzaga for allegedly snubbing Kapuso love team Ken Chan and Rita Daniela.

In her Instagram account, Lolit said her source told her that Ken and Rita coincidentally met Alex in an airport, but the latter reportedly snubbed the Kapuso stars.

“Kaloka at kainis ang nalaman ko nangyari sa isang airport sa Mindanao kung saan pumunta ang mga taga ABS at GMA stars Salve. Karapatan naman ng kahit sinong tao ang hindi pansinin kung sino ang bumabati sa kanila, OK lang dahil pag ayaw mo ‘di huwag di ba?” Lolit started her post.

“Mas mabuti nga iyon dahil walang plastikan pero ang maituturing mong kabastusan iyon nilapitan ka na at nagpakilala sa iyo, lalo pa sa kapwa mo artista, siguro naman hindi ganun kamahal ang ngiti mo lalo na at kasamahan mo sa trabaho. Pag nakita ko si Ken Chan at Rita Daniela talagang pagsasabihan ko sila dahil you are how you treat yourself. Ok, totoo man na gusto nila at fan sila ng pagiging Vlogger ni Alex Gonzaga, just admire from a distance,” she added.

Nonetheless, Lolit said she was annoyed on why Ken and Rita acted that way with Alex because they are all equal as celebrities.

“Ang kuwento nagkasabay sila sa airport at nilapitan ni Ken at Rita si Alex Gonzaga at sinabing fan sila ng vlog site nito. Tumango lang daw si Alex at parang dedma. Wow. Snob? Big star? Actually kila Ken at Rita ako nainis ha. Artista sila, hindi sila dapat umarte na parang bigger star si Alex,” she said.

“Naku, tingnan nga natin kung sabay na nasa gitna ng crowd silang 3 kung sino may mas malakas na tili, sure ako mas malakas si Ken Chan. Si Rita baka mas malakas pa kaysa kay Alex noh. Taray,” she added.

Meanwhile, Alex commented on Lolit’s post, saying that the rumored incident was not true.

“Ayyy nanay lolit, di po tayo magkakilala pero sino po ang source nyo mukhang mali ata kasi nagkamayan at naghi pa po kami sa isat isa at lahat ng iba pang GMA artists sa lounge. Niretweet ko pa si ken noon dahil nagchambe chamber sya. Lastly, salamat po sa mga salita nyo tungkol sa akin ah, heartwarming,” Alex commented.