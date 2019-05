Kapuso stars support Kapamilya network amid Jimmy Bondoc controversy

MANILA, Philippines — In the middle of the controversy involving singer Jimmy Bondoc’s Facebook post that said he is excited to see “the biggest TV network close down,” even celebrities working outside of the Kapamilya network gave their support to ABS-CBN for celebrating 65 years in the industry.

Freelance actor Marvin Agustin posted on his Instagram account his gratitude to ABS-CBN for changing his life.

“Lagi ko tong sinasabi at patuloy akong magpapasalamat. @abscbn changed my life. Sinuportahan nila ang pangarap ng isang batang gustong makatulong sa pamilya, nakita nila ang potential ng isang mascot sa Shakeys at waiter ng Tia Marias. Maraming salamat sa masarap na pagmamahal kapamilya!” he wrote.

Former Kapamilya actor and now GMA contract star Derek Ramsay showed his “complete respect” for his former network.

Former “TV Patrol” reporter Atom Araullo also sent his love and support for the Kapamilya network.

“Sending love and support to my family for over a decade. Your media colleagues have got your back,” Atom wrote.

New Kapuso Aiko Melendez, who was with ABS-CBN for nine years, also showed gratitude.

Another freelance actress, Sunshine Cruz, recalled how the network helped her in her trying days.

“Year 2013. Nung panahong lugmok ako, walang pera, walang matirahan, ABS-CBN ang nagbigay ng tsansa na makabalik ang isang katulad kong bagsak na bagsak ang moral. I will always be GRATEFUL to them. Naitaguyod ko ang aking tatlong maliliit na anak, nakapundar ako ng maayos na tahanan na aming tinitirahan ngayon. At nakakakakain kami ng nasa oras dahil sa pagtitiwala ng ABS-CBN sa isang katulad ko,” she wrote.

“Hindi ako kailanman magagalak na mawalan ng trabaho o pangkabuhayan ang nakararaming tao na nagtatrabaho ng maayos para matulungan ang kanilang pamilya dahil kailanman ay hindi ito tama.

“Guys, freelance artist po ako. I have worked with both networks. Grateful sa parehong networks for the work and chance. Marunong lang po tayong tumanaw ng utang na loob sa mga tao na naging bahagi ng ating growth at success. Hindi dapat ipagbunyi ang pagkawala o pagsasara ng isang company na nakakatulong sa maraming tao at pamilya,” she said.

Former GMA 7 reporter and now UNTV host Michael Fajatin posted on his social media account his greetings for ABS-CBN.

“Mula Kapuso GMA7 hanggang sa Kasangbahay UNTV. Nakikiisa ako sa selebrasyon ng bawat Kapamilya sa isang malaya at progresibong Pilipinas!” he wrote.

Former Kapuso reporter and now licensed pilot Steve Dailisan recalled he first started as campus correspondent in then Studio 23’s “Wazzup Wazzup.”

“Bago pa man ako magsimula bilang reporter sa GMA News and Public affairs, sa mga programang ‘Wazzup Wazzup’ (Tadjock campus correspondent) at ‘Y Speak’ ako unang sumalang sa telebisyon sa pamamagitan ng ABS-CBN,” he narrated.

“Malaki ang aking respeto at pagkilala sa mga naging kasamahan sa industriya mula sa Kapamilya network. Hindi lang sila mga katrabaho kundi mga mabubuting kaibigan na naniniwala sa katotohanan. Happy 65th year ABS CBN! Mabuhay ang lahat ng mga Kapamilya! ;)” he wrote.

GMA News anchor Raffy Tima salutes the rival network for its service to the Filipino.

“Saludo at pagpupugay sa mga kaibigan kong Kapamilya. While we see you as competition, out in the field, we are one. Pagbati sa inyong anibersaryo at sa marami pang taon nang paglilingkod para sa bayan,” he said.

Kapamilya actress Julia Montes broke her social media hiatus recently to greet ABS-CBN on its 65th anniversary.

“Maraming Salamat po sa istasyong patuloy na tapat nagseserbisyo at nagpapasya sa ating mga Kapamilya saan ma'ng sulok ng mundo,” Julia said.

“Salamat din po na sa 65 years ay isa po ako sa binuo nyo ang mga pangarap. Maraming salamat sa lahat ng oportunidad na ibinigay ninyo sa akin para mapakita ang konting pong kakayahan kong binigay ng Diyos... Salamat pong muli KAPAMILYA,” she added.