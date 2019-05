Jimmy Bondoc apologizes to Angel Locsin during interview with Mocha Uson

MANILA, Philippines — Singer Jimmy Bondoc has apologized to Kapamilya actress Angel Locsin following their word war on social media regarding Bondoc’s post that said he is excited to see “the biggest TV network close down.”

In an interview with blogger and media personality Mocha Uson, Jimmy said that while he has no problem with the celebrities working in ABS-CBN, he rants about the system the network presumably follows.

“Una sa lahat, buong-buo po ang respeto ko sa inyo bilang babae, bilang kapwa entertainer,” Jimmy said.

“So ang message ko lang is, kung ano man ‘yung personal na nasaktan sa kanya dun sa message ko at sa mga kapwa niyang artista, paumanhin po…” he added.

Jimmy clarified that he wanted the discussion to be in person so they can both understand each other’s sentiments.

“Ayoko kasi ng diskusyon na hindi harapan… Diyan po nagmumula ang maraming problema ng bayan natin… Hindi nakukuha ang buong side ni Ma’am Angel, at malamang hindi rin nakukuha ‘yung buong side ko…” Jimmy said.

He also asked the celebrities who criticized him to answer the real point of his post.

“Sana, sagutin din nila ‘yung totoong point ng post, which is bakit meron tayong ganitong sistema ng kapangyarihan sa media na kahit ano yata pwede na nilang sabihin. Kahit sinong sagasaan, kahit sinong mawalan ng trabaho, hindi ko po maintindihan ‘yun,” he said.

“Ma’am, ‘yun lang po yung point ko, ma’am. ‘Wag na kayong magalit sa akin ma’am. Talagang kawawa ako sa mga katulad ninyo, napakasikat ninyo, wala akong laban! Ako po’y hamak na government employee,” he pleaded.

