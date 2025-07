LIST: Flights canceled on July 24-25 due to 'Dante', 'Emong'

MANILA, Philippines — The Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) on Thursday, July 24, announced several flight cancellations due to the onslaught of Tropical Storm Dante and Typhoon Emong.

Aside from the twin cyclones, southwest monsoon rains have continuously battered many parts of the country. At least 70 flights have been canceled so far. Here is a list of canceled flights for July 24, according to the CAAP:

Philippine Airlines

PR2196: Manila – Laoag

PR2197: Laoag – Manila

PR2198: Manila - Laoag

PR2199: Laoag - Manila

PR 2781: Manila - Puerto Princesa

PR 2782: Puerto Princesa - Manila

PR 408: Manila - Osaka (Kansai)

Cebgo

DG 6113: Manila - Naga

DG 6114: Naga – Manila

DG 6117: Manila – Naga

DG 6118: Naga Manila

DG 6505: Manila – Cebu

DG 6506: Cebu - Manila

Cebu Pacific Air

5J 196: Manila – Cauayan

5J 197: Cauayan – Manila

5J 321: Manila – Legazpi

5J 322: Legazpi – Manila

5J 327: Manila – Legazpi

5J 328: Legazpi – Manila

5J 357: Manila – Roxas

5J 358: Roxas - Manila

5J 383: Manila - Cagayan de Oro

5J 384: Cagayan de Oro - Manila

5J 395: Manila - Cagayan de Oro

5J 396: Cagayan de Oro – Manila

5J 404: Manila – Laoag

5J 405: Laoag – Manila

5J 455: Manila – Iloilo

5J 456: Iloilo – Manila

5J 477: Manila – Bacolod

5J 478: Bacolod – Manila

5J 483: Manila – Bacolod

5J 484: Bacolod – Manila

5J 553: Manila – Cebu

5J 554: Cebu - Manila

5J 557: Manila – Cebu

5J 558: Cebu – Manila

5J 581: Manila – Cebu

5J 582: Cebu – Manila

5J 586: Cebu – Manila

5J 619: Manila – Panglao

5J 620: Panglao – Manila

5J 627: Manila – Dumaguete

5J 628: Dumaguete – Manila

5J 633: Manila - Puerto Princesa

5J 634: Puerto Princesa - Manila

5J 639: Manila - Puerto Princesa

5J 640: Puerto Princesa – Manila

5J 651: Manila – Tacloban

5J 652: Tacloban – Manila

5J 653: Manila – Tacloban

5J 654: Tacloban – Manila

5J 703: Manila – Dipolog

5J 704: Dipolog - Manila

5J 785: Manila - Butuan

5J 786: Butuan – Manila

5J 851: Manila – Zamboanga

5J 852: Zamboanga - Manila

5J 903: Manila – Caticlan

5J 904: Caticlan – Manila

5J 953: Manila – Davao

5J 970: Manila – Davao

5J 971: Davao – Manila

5J 981: Manila – Davao

5J 982: Davao – Manila

5J 997: Manila - General Santos

5J 998: General Santos – Manila

5J 2265: Manila – Iloilo

5J 2266: Iloilo - Manila

The CAAP has also announced canceled flights for tomorrow, Friday, July 25:

Philippine Airlines

PR 407: Osaka (Kansai) - Manila

Cebu Pacific